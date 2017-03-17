Kapıkule sınır kapısında yoğunluk

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte aracı ile Türkiye’ye giden vatandaşlara, Kapıkule sınır kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle alternatif sınır kapılarının kullanılması yönünde tavsiyede bulunuldu.
Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve Farnsa gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden aracı ile Türkiye’ye giden yolcu sayısının beklenilenden fazla olması nedeniyle Kapıkule sınır kapısında kuyruklar oluştu.
T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu da aracıyla anavatan’a giden vatandaşlara Türkiye’deki karayollarındaki durumu,kapalı yolları, bakım çalışmalarını, trafik yoğunluğunu http://yol.kgm.gov.tr/guzergahanalizi Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sayfasından kontrol edip, yol tarifi alabileceklerini belirtti.
SONHABER.EU
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