Kapıkule sınır kapısında yoğunluk

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Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve Farnsa gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden aracı ile Türkiye’ye giden yolcu sayısının beklenilenden fazla olması nedeniyle Kapıkule sınır kapısında kuyruklar oluştu.

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu da aracıyla anavatan’a giden vatandaşlara Türkiye’deki karayollarındaki durumu,kapalı yolları, bakım çalışmalarını, trafik yoğunluğunu http://yol.kgm.gov.tr/guzergahanalizi Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sayfasından kontrol edip, yol tarifi alabileceklerini belirtti.

SONHABER.EU