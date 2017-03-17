Kapıkule’de vatandaşları jandarma karşılıyor

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Kapıkule Sınır Kapısı’nın yakınında güvenlik noktası oluşturan Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda girişte Türk vatandaşlarını karşılıyor, onlara trafik ve güvenlik kurallarına ilişkin bilgi veriyor.

Kapıkule Sınır Kapısı’nın yakınında güvenlik noktası oluşturan Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri yurda girişte Türk vatandaşları karşılıyor,

Onlara trafik ve güvenlik kurallarına ilişkin bilgi veriyor. Sınır kapısından geçerek güvenlik noktasına ulaşan araçlarda arama, pasaport kontrolü yapan jandarma ekipleri, sürücülere trafik ve güvenlik kurallarına ilişkin broşür dağıtıyor ve şapka hediye ediyor.

Sılayolu