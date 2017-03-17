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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kapıkule’de yardım ve satış yapanlara dikkat !

Türkiye Kapıkule Mülki İdare Amirliği vatandaşları, sınır kapısı çıkışındaki pankartla yardım toplayan ve satış yapmak isteyenlere karşı uyardı. Kapıkule’deki yoğunluk ise devam ediyor.

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Kapıkule’de yardım ve satış yapanlara dikkat !

Yıllık izinlerinin memleketlerinde geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Kapıkule’de girişleri sürüyor.

Yaşadıkları ülkelerden yola çıkan Avrupa’daki Türkler’in yolculukları devam ediyor. Hafta sonu yola çıkanların Türkiye’ye gelene kadar geçtikleri sınır kapılarında kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, gelişlerin yoğunlaştığı 1-9 Temmuz tarihlerinde Avrupa’ya açılan sınır kapılarından 52 bin otomobille 225 bin 347 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı. Türk vatandaşları, her yıl olduğu gibi en çok Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullandı. Kapıkule’den bu süreçte 28 bin 899 otomobil girişi oldu.

Özellikle hafta sonu yurda yoğun girişler yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan pazar günü 24 saatte 5 bin 500 araçla 25 bin 190 yolcu ülkeye giriş yaptı.

Yardım toplayanlara dikkat

Bu arada Kapıkule Mülki İdare Amirliği, sınır kapısı çıkışındaki pankartla vatandaşları yardım toplayan ve satış yapmak isteyenlere karşı uyarıyor.

Zaman zaman Türk bayrağı satanların olduğu sınır kapısı yolunda, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yüksek ücretle bayrak satmaya çalışanlar tespit ediliyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işlem uygulanan satıcılara karşı yapılan uyarıda “Kapıkule Gümrük Kapısı dışında satış yapan veya yardım toplamaya çalışan şahıslara itibar edilmemesi hususu önemle duyurulur.” ifadesine yer verildi.

Türkiye gazetesi

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