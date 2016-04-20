Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kapıkule’den girmeyin!

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından geçen yıl toplam 8 milyon 860 bin 945 yolcu kara yolu ile Türkiye’ye giriş-çıkış yaptı.

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Kapıkule’den girmeyin!

Bu yolcuların yarısından fazlasının Kapıkule sınır kapısının kullandığı belirtildi.

2017 izin sezonu için uyarılarda bulunan yetkililer, Avrupalı Türkelerin yoğunluktan etkilenmemesi için diğer sınır kapılarını kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da araçların en fazla Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih etmelerinin zaman zaman aksamlara neden olduğunu belirtti.

Genellikle temmuz ve ağustos aylarında Avrupalı Türklerin sıkıntı yaşamamak için Kapıkule yerine diğer gsınır kapıları kullanılması istendi.
Yetkililer Kapıkule yerine diğer sınır kapılarını tercih edenlerin işlemlerini daha hızlı hallettiklerini bu yüzden Kapıkule yerine İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarının tercih edilmesiniz önerdiler.

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