Kara para piyasası canlandı (!)

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın, kara para aklaması haberinin ardından bir haber de Hollanda’dan geldi.

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Rotterdam’da bir finans kurumunu mercek altına alan Hollanda maliyesi yüklü miktarda kara para aklandığını ortaya çıkardı. Banka hesaplarında 70 milyon avro olduğu belirtilen finans kurumunda maliye ekipleri araştırmayı derinleştirirken henüz herhangi bir kişinin tutuklanmadığı öğrenildi.

Araştırmanın çok yönlü sürdüğü belirtilirken, söz konusu kurumun bağlantılı olduğu kişilerin ve kuruluşların izlerinin uzun süredir takip edildiği,aklanan kara para veya kayıt dışı para miktarının çok daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor.

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