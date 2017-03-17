Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

İspanya’nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti. “Catalunya si que es pot” partisi dışında muhalefetteki tüm siyasi partiler oylamaya katılmayarak, protesto etmek için genel kurul salonunu terk etti.

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Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

İspanya’nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu yapılan gizli oylamayla tek taraflı bağımsızlık kararı aldı.

Katalonya’da azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan “Junts pel Si” (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü “Halk Birliği Adaylığı” (CUP) partilerinin sunduğu “cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması” başlıklarındaki karar önerileri parlamentodaki oylamada kabul edildi.

Avrupa’da çatlak büyüyor
İspanya’nın doğusunda bulunan Katalonya Özerk Yönetimi’nin ‘bağımsızlık’ sürecine dair her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, Avrupa Birliği’nin (AB) diğer üye ülkeleri arasında da benzer ayrılıkçı hareketler gözleniyor. İspanya’da Katalonya’nın dışında Basklar, Fransa’da Korsika, Belçika’da Flamanlar, İtalya’da Padanya ile Güney Tirol, Birleşik Krallık’ta İskoçya, Almanya’da Bavyera, Danimarka’da Grönland… Avrup İspanya’nın doğusunda bulunan Katalonya Özerk Yönetimi’nin ‘bağımsızlık’ sürecine dair her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, Avrupa Birliği’nin (AB) diğer üye ülkeleri arasında da benzer ayrılıkçı hareketler gözleniyor. İspanya’da Katalonya’nın dışında Basklar, Fransa’da Korsika, Belçika’da Flamanlar, İtalya’da Padanya ile Güney Tirol, Birleşik Krallık’ta İskoçya, Almanya’da Bavyera, Danimarka’da Grönland… Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen, filizlenen ayrılıkçı akımlarla çözülüyor, gelin tüm bu sürece birlikte bakalım.

İspanya Senatosu, Katalonya’daki yerel hükümetin yetkilerini merkezi hükümete devrederek Katalonya’yı doğrudan yönetme yetkisi verdi.

AB’den Katalonya’nın bağımsızlığına ilk tepki

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya’nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak, “AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor.” dedi.

Erken seçim talep edilmişti

İspanya’da Senato, Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim’de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Anayasa’nın 155’inci maddesi çerçevesinde alınan kararların uygulanması için toplandı. Başbakan Mariano Rajoy başkanlığındaki hükümet, Katalonya hükümetinin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi kararı alarak onay için Senatoya göndermişti.

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