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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Katalonya’da yaşayan Türkler tedirgin

Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yaşanan gerginlik bölgedeki Türkler tarafından tedirginlikle takip ediliyor.

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Katalonya’da yaşayan Türkler tedirgin

İspanya’nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yaşanan gerginlik bölgedeki Türkler tarafından tedirginlikle takip ediliyor.

İspanya’da resmi kayıtlara göre, yaklaşık 6 bin Türk vatandaşının bin 400’ü Katalonya bölgesinde yaşıyor.

Katalonya’daki Türkler, genel olarak bölgedeki bağımsızlık girişimlerinden dolayı iş ve güvenlik konusunda tedirginlik duyduklarını ancak gündelik yaşamlarına sakin şekilde devam ettiklerini belirtiyor. Barselona’da Türk vatandaşları, Katalonya’da yaşananların gelecek planlarını etkilemediğini belirtiyor.

Barselona’da turizm sektöründe çalışan Umut Kamacı, yasa dışı bağımsızlık referadumuyla ilgili çıkan olayların işlerine olumsuz yansıdığını belirtti.

Kamacı, “Hem bu hafta sonu hem de ay sonunda Barselona’da iki büyük sağlık kongesi var. Ancak müşterilerden çok sayıda iptaller almaya başladık. Neredeyse her gün müşteriler telefon açıp, ‘Gelirsek herhangi bir sıkıntı olur mu’ diye bize soruyor. Aynı sorun futbol maç gruplarında da var. Büyük gruplar ve önemli firmalar rahat bir şekilde gelip Barselona maçını izlemek istiyor. Barselona’nın olaylara tepki göstermek için Las Palmas maçını seyiricisiz oynama kararı da tedirgin bir ortam yarattı.” diye konuştu.

Barselona’da bu zamana kadar huzurlu ve mutlu bir yaşamı olduğunu, bu kenti sevdiğini vurgulayan Kamacı, “Burada bugüne kadar hiç görmediğimiz bir olay yaşandı. Bunun tekrarlanabileceğine inanmıyoruz.” dedi.

Barselona’da 35 yıldır yaşayan bir lojistik firmasının genel müdürü Atilla Rişvanoğlu da, “Biz burada yabancıyız ve Katalanlar Türklere çok güzel bakıyorlar. Burada yaşayan Türkler de en iyi şekilde entegre olmuş durumda. O yüzden şu anda burada yaşananlar herhangi bir şekilde bizi etkilemiyor.” şeklinde konuştu.

Türklerin, Katalanlara veya İspanyollara karşı herhangi bir tarafta olmadığını vurgulayan Rişvanoğlu, “Biz diğer tüm yabancılar gibi olayları dışarıdan izliyoruz ve herkes için en iyisini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Katalonya’daki bağımsızlık girişimlerinin avantajları hakkında da Rişvanoğlu, “Son zamanlarda ilgi bu tarafa doğru yöneldiğinden aslında bizim ithalat ve ihracatımız arttı. Katalonya ve Türkiye olarak ikili ilişkilerimiz de oldukça gelişti. Diğer yandan insanlar kısa bir süreye kadar sadece Barselona futbol takımını ve şehrini biliyorlardı. Ama şimdi Katalonya’nın neresi olduğunu Barselona dışında kentleri olduğunu da öğrendiler.” değerlendirmesinde bulundu.

“Avrupa’nın ortasında böyle görüntüler görmek istemezdim”

Barselona’ya iki yıl önce yerleşen Ceren ve Oral İnaler çifti, iş ve özellikle çocuk nedeniyle güvenlik konularında bazı tedirginlikleri olsa da burada kalmak istediklerini söyledi.

Çocuklarının bir gün okula gitmemesi dışında kendilerini doğrudan etkileyen bir şey olmadığını dile getiren Ceren İnaler, “Komşularımızın ve dostlarımızın mevcut ortamdan korktuklarını, çocuklarını okula tedirginlikle yolladıklarını biliyoruz. Grev olduğunda 5 sınıfa 1 öğretmen düştü. Ayrıca polisin tepkisi yüzünden tedirgin oldum be kendimi güvensiz hissettim. Avrupa’nın ortasında böyle görüntüler görmek istemezdim.” dedi.

“Eğer Katalonya’daki gelişmelerden dolayı işimizi başka yere taşımak zorunda kalırsak bu sıkıcı olabilir.” ifadesini kullanan Oral İnaler de “Burada dışarıdan gelen bir aile olarak apolitik bir hayatımız var. İki tarafa da kendimizi yakın hissetmiyoruz. Ama insanların acı çektiğini görmek kötü.” ifadelerini kullandı.

AA

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