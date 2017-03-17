Kati Piri gurbetçilerin Bulgaristan çilesini AP’ye taşıyacak

PvdA’lı Avrupa Parlamentosu üyesi Kati Piri sosyal medyadan Türkiye’ye araçlarıyla tatile giden vatandaşların özellikle Bulgaristan’da yaşadıkları sorunlarla ilgili kendisine başvurabileceklerini belirtti. Piri, konuyu AP’de Bulgaristan heyeti ile görüşeceğini bildirdi.

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Kati Piri sosyal medyadan Türk vatandaşlarına yaptığı duyuruda, bu yıl çok sayıda Hollandalı Türk vatandaşının araçları ile Türkiye’ye tatile gittiği bilgisini aldığını, özellikle Bulgaristan sınır kapısında uzun süre bekleme ve bu ülkede yaşadıkları mağduriyetle ilgili kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

AB üyesi olan Bulgaristan’da bu tür sorunların tekrar etmemesi için AP’de konuyu yetkililerle görüşeceğini aktaran Piri, PvdAlı bir meslektaşı tarafından konu hakkında bilgilendirilmesinin ardından araçları ile Türkiye’ye giden vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukları kendisi ile paylaşmalarını istedi.

Piri duyuruda vatandaşların sosyal medya yerine kati.piri@ep.europa.eu email adresinden ulaşmalarını rica etti.

Kati Piri’nin Facebook paylaşımı:

SONHABER.EU