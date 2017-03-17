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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kayıp Tunahan Keser’in babasına tutuklama tehdidi

Hamburg kentinde profesyonel boksör olan ve 23 Haziran gününden beri kendisinden haber alınamayan Tunahan Keser’in babası, 22 yaşındaki oğlunun bulunması için çabalarken polis ve savcının ağır hareket ettiğini söyledi.

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Kayıp Tunahan Keser’in babasına tutuklama tehdidi

Hamburg kentinde profesyonel boksör olan ve 23 Haziran gününden beri kendisinden haber alınamayan Tunahan Keser’in babası artık oğlunun yaşadığına emin olamadığını dile getirdi. Keser, 22 yaşındaki oğlunun bulunması için çabalarken polis ve savcının ağır hareket ettiğini söyledi.

BENİ DİKKATE ALMADILAR
Oğlunun tüm iş ve spor çevresinden arkadaşlarıyla konuştuğunu ancak hiçbir izine rastlayamadığını dile getiren Keser, “Asla uzun süre ortadan kaybolmazdı. Bunu polise anlatamıyorum. İki gün sonra söylediklerimizi dikkate alsalardı cep telefonu sinyalinden ulaşacaklardı” diye konuştu.

TEHDİT EDİYORLAR
Cep telefonu kayıtlarının incelenmesini istediğini fakat savcılığın henüz hayati tehlikesi olmadığını düşündüğü gerekçesi ile bu talebe karşılık vermediğini de aktaran Cemil Keser, “Yavaştan almalarına kızdığım için beni tutuklamakla tehdit ediyorlar. Polis ve savcılık artık daha ciddi harekete geçmeli” dedi.

Sabah.de

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