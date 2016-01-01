Kayıtlar için Konsolosluklar haftasonu açık olacak

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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt için Hollanda’da konsolosluklarda 18-19 ve 25-26 Şubat tarihlerinde nöbetçi memurların görev alacağı öğrenildi. Kayıtların 26 Şubat’a kadar yapılabileceği ve oy kullanmak için bu işlemin yapılmasının şart olduğu belirtildi.

Yurt dışında yaşayan Türkler gümrük kapılarında 27 Mart-16 Nisan, yurt dışında 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecek.

YSK’nın web sitesinde yurtdışı seçmen kütüğünüzü sorgulayıp kayıtlı olup olmadığınızı öğrenmek için buraya tıklayınız.

SONHABER.EU