Kayıtlar için Konsolosluklar haftasonu açık olacak

Türkiye’de anayasa değişikliği için halkoylamasına katılım sağlamak isteyen Yurtdışı vatandaşlarının adres beyanname işlemlerini 26 Şubat’a kadar haftasonları açık olacak konsolosluklarda yapabilecekler.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt için Hollanda’da konsolosluklarda 18-19 ve 25-26 Şubat tarihlerinde nöbetçi memurların görev alacağı öğrenildi. Kayıtların 26 Şubat’a kadar yapılabileceği ve oy kullanmak için bu işlemin yapılmasının şart olduğu belirtildi.
Yurt dışında yaşayan Türkler gümrük kapılarında 27 Mart-16 Nisan, yurt dışında 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecek.
YSK’nın web sitesinde yurtdışı seçmen kütüğünüzü sorgulayıp kayıtlı olup olmadığınızı öğrenmek için buraya tıklayınız.
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