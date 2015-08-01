Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kemal Kılıçdaroğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Hükümete çağrıda bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanını sokmuyorlarsa, Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz.” dedi.

A+A-

Kemal Kılıçdaroğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da merkez Seyhan Belediyesi tarafından mahalle merkezi açılışı ve Seyhan Belediyesi Halk Kart dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin kendi bölgesinde en güçlü devlet olduğunu, bütün olumsuzluklara karşın AB’ye üye olmak için müracat eden ve 1960’lardan bu yana bekleyen bir ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasiyi, insan haklarını geliştirmek, barışı, huzuru egemen kılmak ve huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti.

“Her türlü desteği vereceğiz”
Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu yineleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır, bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanları, Almanya’ya giderken engelleniyorsa, Hollanda’ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz. Şimdi hükümete net ve açık bir çağrıda bulunuyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanını Hollanda’ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkarılıyorsa Hollanda’yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz.”

“Türkiye’nin haklarını savunmak her siyasi partinin görevidir”
Bu işin halk oylamasıyla ilgisi olmadığına değinen Kılıçdaroğlu, “Bu işin ‘evet’, ‘hayır’ ile bir ilgisi yok. Bu iş milli bir iştir. Sağcısıyla solcusuyla, A partisiyle B partisiyle Türkiye’nin çıkarlarını savunmak, Türkiye’nin haklarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Biz bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye hazırız.” diye konuştu.

Taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Adıgüzel’in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Bakan Çavuşoğlu: Bunu altında kalmayız, Hollanda özür dileyecek. Bakan Çavuşoğlu: Bunu altında kalmayız, ...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'da yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Aile Bakanı Kaya'ya sınırdışı etmesiyle ilgili, "Bu uygulama ırk...

Hollanda konsolosluk binasına Türk bayrağı asıldı Hollanda konsolosluk binasına Türk bayra...

Taksim'de bulunan Hollanda İstanbul konsolosluğuna Türk bayrağı çekildi!...

Hollanda polisi vatandaşı dağıtmak için şiddet kullanıyor! Hollanda polisi vatandaşı dağıtmak için ...

Rotterdam'da Türk vatandaşlarının dağılması için Hollanda polisi şiddete başvuruyor. Sert müdahelelerde yaralıların olduğu ve bulundukl...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın Kemal Kılıçdaroğlu: Holla...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hükümete çağrıda bulunuyoru...

Bakan Çavuşoğlu: Bunu altında kalmayız, Hollanda özür dileyecek. Bakan Çavuşoğlu: Bunu alt...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'da yaptığı açıklamada, Ho...

Hollanda konsolosluk binasına Türk bayrağı asıldı Hollanda konsolosluk bina...

Taksim'de bulunan Hollanda İstanbul konsolosluğuna Türk bayr...

Hollanda polisi vatandaşı dağıtmak için şiddet kullanıyor! Hollanda polisi vatandaşı...

Rotterdam'da Türk vatandaşlarının dağılması için Hollanda po...

Hollanda Türk Bakanı sınırdışı etti Hollanda Türk Bakanı sını...

Alınan son bilgilere göre Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar...

HTF başkanı Murat Gedik: Hollanda sınıfta kaldı! HTF başkanı Murat Gedik: ...

Hollanda Türk Federasyonu Başkanı Murat Gedik Hollanda'nın R...

Bakan’ı Ülkeye Sokmayan Hollanda’dan Krize İlişkin İlk Açıklama Bakan’ı Ülkeye Sokm...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın giriş...

Hollanda polisi Türk vatandaşlarına müdahale etti Hollanda polisi Türk vata...

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Bet...

Hollanda Türk basınını sınır dışı etti Hollanda Türk basınını sı...

Hollanda polisi, Türk gazetecilerin bulunduğu aracı durdurdu...

Bakan Kaya’nın açıklamasından sonra Hollanda polisi yolu kapattı Bakan Kaya’nın açık...

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın ...

VIDEO GALERİ