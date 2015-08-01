Kemal Kılıçdaroğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da merkez Seyhan Belediyesi tarafından mahalle merkezi açılışı ve Seyhan Belediyesi Halk Kart dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin kendi bölgesinde en güçlü devlet olduğunu, bütün olumsuzluklara karşın AB’ye üye olmak için müracat eden ve 1960’lardan bu yana bekleyen bir ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasiyi, insan haklarını geliştirmek, barışı, huzuru egemen kılmak ve huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti.

“Her türlü desteği vereceğiz”

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu yineleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır, bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanları, Almanya’ya giderken engelleniyorsa, Hollanda’ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz. Şimdi hükümete net ve açık bir çağrıda bulunuyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanını Hollanda’ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkarılıyorsa Hollanda’yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz.”

“Türkiye’nin haklarını savunmak her siyasi partinin görevidir”

Bu işin halk oylamasıyla ilgisi olmadığına değinen Kılıçdaroğlu, “Bu işin ‘evet’, ‘hayır’ ile bir ilgisi yok. Bu iş milli bir iştir. Sağcısıyla solcusuyla, A partisiyle B partisiyle Türkiye’nin çıkarlarını savunmak, Türkiye’nin haklarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Biz bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye hazırız.” diye konuştu.

Taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Adıgüzel’in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı.

AA