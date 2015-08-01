‘ Kes kaç ‘ çılgınlığında ilk tutuklama

Hollanda’da kadınlara gizlice yaklaşıp saçlarından bir tutam kesen kişilerin sayısında artış yaşandığı daha önce yetkililer tarafından duyurulmuştu. Konuyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.