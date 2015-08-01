Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ Kes kaç ‘ çılgınlığında ilk tutuklama

Hollanda’da kadınlara gizlice yaklaşıp saçlarından bir tutam kesen kişilerin sayısında artış yaşandığı daha önce yetkililer tarafından duyurulmuştu. Konuyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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‘ Kes kaç ‘ çılgınlığında ilk tutuklama

Geçtiğimiz ay Eindhoven merkez istasyonunda bir kadının, saçından neredeyse 30 santim kesilmesinin ardından polise ihbarda bulunması sonucu başlatılan arama çalışmalarının sonuç verdiği belirtildi.

İstasyon çevresinde bulunan kamera görüntülerini inceleyen emniyetin Eindhoven’da ikamet eden 22 yaşındaki bir genci gözaltına aldığı açıklandı. Gencin tutuklandığı ve kendisine psikolojik destek sağlandığı aktarıldı.

Son aylarda kadınlara sinsice yaklaşıp habersizde saçlarını kesenlerin sayısının artmasına yetkililer anlam veremezken, konuyla ilgili ihbarların çoğaldığı bilgisi verildi.

SONHABER.EU

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