Kilise için topladı, kendi hesabına yolladı

Kilisenin parasını çalan 78 yaşındaki Hollandalı 15 ay şartlı hücre ve 200 saat çalışma cezasına çarptırıldı.
2015 yılında Hollanda’nın Roermond şehrinde kilisenin 752 bin 477 avro parasını Hollanda dışında bir başka ülkedeki hesabına akratdığı gerekçesi ile hakim karşısına çıkan 78’lik Hollandalının davası Den Bosch şehrinde karara bağlandı.
Uzun süredir devam eden ve daha önce Limburg şehrinde hakim karşısına çıkan 78 yaşındaki Hollandalı için Limburg mahkemesi 21 ay hapis cezası vermişti. Karara itiraz eden ve davayı yüksek mahkemye taşıyan 78’lik Hollandalının itirazına Den Bosch yüksek mahkemesi son noktayı koydu.
Hapis ve çalışma cezası ile birlikte şahsın hesaplarına el konulacağı ve hesabına geçirdiği kilisenin paralarını geri ödemesi karara bağlandığı öğrenildi.
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