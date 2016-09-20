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Kızıl Haç: tedbir almadan sokağa çıkmayın

Hollanda’da son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kızıl Haç vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Kızıl Haç: tedbir almadan sokağa çıkmayın

Hollandalı vatandaşların olumsuz hava koşullarıyla ilgili rahat davranmasının doğru olmadığını savunan Kızıl Haç, ” sokağa çıkmanız gerektiğinde yanınıza yiyecek ve içecek alın. Aynı zamanda battaniye almanızda da fayda var ” açıklamasında bulundu.

Özellikle sürücülerin yolda kalabilme veya yoğun trafik oluşabileceğini düşünüp hareket etmesi gerektiğini belirten Kızıl Haç, soğuk havaya karşı tedbirli olmanın önemini vurguladı. Kızıl Haç’ın yaptığı bir araştırmaya göre Hollandalı vatandaşlar dışarıda hava sıcaklığı -20’de olsa günlük aktivitelerinden geri kalmıyor. Ancak dışarı çıkarken olumsuz hava koşullarını dikkate alıp tedbirli davranmadığı belirtiliyor.

On kişiden dördünün hava soğuk olsada yürümeyi tercih ettiği bildiriliyor. Genelde bu kişilerin alışveriş, okula çocuklarını götürüp getirdikleri veya işe gittikleri aktarılıyor. Yaşı ilerlemiş kişilerin bu durumda daha az hareket ettikleri için vücutlarının soğuğa karşı dirençli olmadığı gerekçesiyle dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

SONHABER.EU

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