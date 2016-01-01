KNMİ turuncu alarm verdi

Hollanda’da bu gece ve yarın için turuncu alarm veren KNMİ, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Ülkenin batısında ilerleyen saatlerde kar yağışı olacağı belirtilirken, ardından yağmur yağacak olmasından dolayı aşırı buzlanmalara karşı turuncu alarm verildiği bildirildi.
Güney Doğu bölgesinde kar yağışının Cumartesi günü etkili olacağı ve diğer bölgeler için ise yağmurla don uyarısı yapılıyor.
Metereoloji uzmanları, akşam saatlerinde Kuzey Batı bölgesinde ilk karın düşeceği tahmininde bulundu.
SONHABER.EU
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