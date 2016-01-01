Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

KNMİ’den don uyarısı !

Hollanda’nın Kuzey bölgesinde ıslak kar ve soğuk hava dalgasının buzlanmalara neden olduğunu aktaran KNMİ, sarı alarm verdi.

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KNMİ’den don uyarısı !

Özellikle sabah saatlerinde etkili olan ıslak kar ve buzlanmanın bu gecede devam edeceğini aktaran meteoroloji uzmanları, bu durumun Hollanda’nın Kuzey bölgesini kapsadığını açıkladı.

Güney bölgesinde ise hava sıcaklığının sıfırın üzerinde olmasından dolayı ılık rüzgarlı bir havanın etkili olacağı bilgisi verilirken, Zeeland, Brabant ve Limburg bölgeleriyle ilgili bir uyarının söz konusu olmadığı belirtildi.

Don uyarısının Hollanda’nın Kuzey bölgesinde olmasının beklendiği ve hava sıcaklığının -7 ile -9 arasında olabileceği vurgulandı.

Özellikle sürücülerin dikkatli olmalarını belirten KNMİ, sarı alarmın hala devam ettiğini duyurdu.

SONHABER.EU

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