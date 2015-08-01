Koenders Torunoğulları ile bürokrasinin önünü açtı

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Geçtiğimiz hafta sonu önce T.C.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, daha sonra Aile ve Sosyal Poltikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’na girmesine bile izin verilmeden sınır dışı edilmesi iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirmişti.

Binlerce Hollandalı Türk, Başkonsolosluk önünde Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’yı karşılamak istemiş izin verilmemesi üzerine çıkan olaylar dünyanın gözünü Hollanda’ya çevirmeye yetmişti.

Hollanda polisinin orantısız güç kullanarak, çok sayıda kişlinin yaralanmasına neden olaylarda kısa süreli de olsa onlarca göz altına alınan kişiler arasında T.C. Lahey Maslahatgüzarı ile T.C. Rotterdam Başkonsolos’unun da olması ipleri koparmaya yetmişti.

Gerginliğin artmaması için hafta başında PvdA lideri ve Hollanda Sosyal İşler Bakanı Asscher 20 Türk STK temsilcisi ile bir araya gelerek ortak bir deklarasyon denecek bildiri yayınlaması, Hollanda’da yaşayan Türkleri sakinleştirmek yerine daha da sinirlendirmişti.

Dün akşam 19:00 sularından Edelstaal Grubun Den Bosch şehrinde bulunan genel merkezine gelen Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Konders, Edelestaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Ertan ve Aykut Torunoğulları Şiho Perkgöz tarafından karşılandı.

Bakanın Edelstaal şirketlerini ziyaretine bugün yapılan genel seçimlerde Bakan Koenders’in de partisi olan PvdA’dan 18. Sırada milletvekili adayı Emine Bozkurt, Rotterdam Bölge Belediyesi meclis üyelerinden Zeki Baran ile birlikte çok sayıda Türk ve Türkiye’de yatırımı bulunan Hollandalı iş verenlerin yoğunluğu dikkat çekti.

Edelstaal şirketi gezdirilen ve şirketin tarihçesi, Torunoğuları’nın pazralama elemanlığından zirveye çıkış öyküsünü, Avrupa’nın çelik tabanlı tencere devi olmasını Bakan Koenders, hayret ve takdir ifadeleri ile dinledi. Daha sonra davetlilerle birlikte onuruna verilen yemekten sonra, yaklaşık 300 kişinin bulunduğu konferans salonuna geçildi.

Konferans salonunda da sıcak bir şekilde karşılanan Bakan Koenders, hayatında en leziz yemeği yediğini söyleyrek, pişirenlere teşekkür etti.

400 yıllık dostluğumuz, 21 milyar dolarlık ticaretimiz var

Konferansın salonunda ilk konuşmayı ev sahibi olarak Turgut Torunoğulları yaptı. Torunoğulları Konuşmasında, Bakan Koenders’a teşekkür ederek, böyle bir zamanda bakanın kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Torunoğulları, “ 2012 yılında dostluğumuzun 400. yılını kutladık. Yaşanan olayların bu dostluğa gölge düşürmemesi açısından bu ziyareti çok anlamalı buluyorum dediği konuşmasında iki ülke arasında ticari ilişkilerin, dünyanın hiç bir ülkesi ile olmadığı kadar köklü, güçlü ve 21 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Bakan Koenders, önce onuruna verilen yemeği hazırlayanlara teşekkür ederek “Hayatımde yediğim en lezzetli yemekti” dedi.

( Personelin karavanası diyebileceğimiz yemek şirket mutfağında pişirilmiş olup,menu yayla çorbası, etli sebze türlüsü, pilav ve baklavadan oluşuyordu )

Güzel bir Türkçe kelime öğrendim: Sağduyu

Hollanda Türkiye dostluğunun çok köklü olduğunu dile getiren Bakan, son yaşanan olayların, sokaktaki insanları etkilemesini, Hollandanın asıl zenginliğinin çok renklilik ve seslililik olduğunu söyledi.

Gördüğü manzara karşısında gurur duyduğunu belirten Koenders,” 70’li yıllarda Hollanda’da Türk deyince akla misafir işçi gelirdi. Baklava kebap gelirdi. Ben gençlik yıllarımda otobüs ile ta Kars’a kadar gittim. Türkiye’yi ve Türk insanını biliyorum. Yaşanan olaylar sizi etkilemesin. Bakın sizlerin bu ülkenin birer katma değeriniz olduğu şu manzaradan belli. Üreten çalışan insanlar görüyorum, az önce sayın Turgut Torunoğulları’nın da belirttiği ve rakamları verdiği gibi 20 binin üzerinde iş verenin olması, Hollanda’da yaşayan Türklerin ne derece başarılı olduğunu gösteriyor.” Dedi.

Bakan konuşmasında mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na izin verilmemesi konusu ile hafta sonu yaşanan olaylara değinerek, “ Biz Sayın Çavuşoğlu ile daha önce görüştük, kendisnin Konsoloslukta vatandaşlarla buluşmasında bir sakınca olmadığını söyledik. Fakat kendisi vatandaşlarla başka yerde buluşma konusunda ısrar etti. Cumartesi akşamı yaşanan olaylar ise hiç yaşanmasını istemediğimiz olaylardır. Fakat bu olayların ardınsan bizim faşist, nazi olarak adlandırılamamız da üzücüdür. Bu olaylar yaşanmıştır, fakat iki ülkenin insanlarının arasına gölge düşüreceğini sanmıyorum. Çünkü çok güçlü bağlarımız var. Ben seçim ortamında bu nazik daveti kırmayarak sizlere geldiysem, bu olayların bizleri fazla etkilememesi içindir. Bu akşam burada çok güzel bir kelime öğrendim herkese bu kelime ile çağırıda bulunuyorum” dedi ve Türkçe olarak Sağduyu” dedi.

Bu gün yapılan seçimler içinde herkesten sandığa giderek oylarını kullanmasını isteyen Koenders, PvdA’ya dolayısı ile toplantıda bulunan Emine Bozkurt’a oy istedi.

Konuşmasının ardından iki saat süren Edelstaal şirketine ziyaretini tamamlayan Bakan Koenders, yoğun proğramı dolayısı ile izin istedi ve ayrıldı.

Bakanın ardından PvdA’nın 18. Sıradan milletvekili adayı Emine Bozkurt kürsüye gelerek, önce konuşma yaptı, daha sonra soruları cevapladı. Bozkurt, eğitimden sağlığa, güvenlikten, ayrımcılığa PvdA olarak hak ve imkanlardan herkesin eşit olarak yararlanması için parti proğralarını anlattı. 8 Yıllık Avrupa Parlementosu milletvekilliği döneminde yaptıklarının, seçilirse yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.

Bakan Koenders’ın ziyareti için katılımcıların değerlendirmesi

Toplantının ardından katılımcılardan bazılarından aldığımız değerlendirmelerde, en dikkat çeken sözler ise şunlar oldu: Bir bakanın böyle bir zamanda bir Türk işadamını ziyareti kim ne derse desin çok anlamlıdır. Bürokrasinin yapması gereken yapıldı. İki ülke arasında kopma noktasına gelen ilişkilerin normale dönmesi için çok yerinde ve olumlu bir adım olmuştur. Bu ziyaretin 300/ 500 oy için olduğunu sanmıyoruz, bir iyi niyet göstergesi olarak görüyoruz. Şimdi bakan Koenders buraya gelmese, Turgut beyi bakanlığa davet etseydi hangisi daha anlamlı olurdu?

Durgunluk var ama Nisan-Mayıs aylarında aşılır

Aynı zamanda Turizm sektörüne Türkiye’de hatırı sayılır yapan Torunoğullarına Bakan Koender’ın ziyareti ile ilgili olarak Son Haber’e bir değerlendirme yapan Torunoğulları,” Bu ziayret bizi fazlası ile memnun etmiştir. Gerginlik hem burda yaşayan bizlerin, hem de iki ülkenin işine yaramaz. Sorunlar çözülmek için vardır. Son Bir haftadır yaşanan olaylar Türkiye’ye yapılan tatil rezervasyonlarında (özellikle Avrupa’dan olan ) durgunluk yaşanmasına neden olmuştur. Fakat ben bu durgunluğun Nisan Mayıs aylarında tekrar hareketleneceğine, canlanacağına inanıyorum.” Dedi.

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