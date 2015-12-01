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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Konlolosluklar arı kovanı gibi

Hafta sonu olmasına rağmen tam kadro çalışan Avrupa’daki temsilcilikler ve başkonsolosluklar tam kadro çalışmaya devam ediyor.

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Konlolosluklar arı kovanı gibi

16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’de yapılacak başkanlık referandumu için yurt dışında oy kullanmak için adres beyanında bulunmak için vatandaşlar konsolosluklara adeta hücum etti.

Hizmet ettiği vatandaş sayısı ile dünyada en yoğun başkonsoloslukların başında gelen T.C. Rotterdam Başkonsolosluğuna öğlen saatlerine kadar 350 kişinin gelerek adres beyanında bulunduğu öğrenildi. Bugün Avrupa saati ile 16:00’ya kadar açık olacak konsolosluklar yarın da 10:00 ile 15:00 saatleri arasında açık olacak.

Vatandaşların Türkiye için yurt dışında oy kullanmak için bağlı oldukları konsolosluklarda adreslerinin kayıtlı olması gerekiyor.

Seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını öğrenmek için YSK’nın Web sitesinden kayıtların sorgulanması, kayıt olmaması halinde en yakın konsolosluğa yarın saat 15:00 e kadar giderek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

SONHABER.EU

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