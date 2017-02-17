Konsolosluklar Türk pasaportlarını iptal ediyor

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Trouw gazetesinin başı çektiği haberlerde FETÖ şüphesi olan kişilerin Türk pasaportlarının iptal edilmesinden dolayı Hollanda’da IND (Immigratie en Naturalisatiedienst/Göç ve Vatandaşlık Müdürlüğü) işlemlerinde sorun yaşadıkları aktarıldı. Örnek olarak oturum kartı uzatmak isteyenlerin Türk pasaportları olmadığı için bu işlemi gerçekleştiremedikleri gösterildi.

Bu iddianın kaç kişiyi kapsadığının bilinmediği ancak hükümetin bilgisi olduğu ve Büyükelçiliğin konuyla ilgili açıklama yapmadığı belirtildi. FETÖ şüphesi olan kişilerden pasaportlarına el konulup yerine Türkiye’ye bir seferlik seyahat belgesi verildiği ve bununla Türkiye’ye gidip orada FETÖ’cü olmadıklarını ispat etmelerinin istendiği iddia ediliyor.

Sığınmacı avukatlarına konsolosluklar tarafından pasaportlarının ellerinden alındığı gerekçesiyle 4 kişinin başvuruda bulunduğu bildiriliyor.

Konu ile ilgili olarak Tük yetkililerin yapması beklenen açıklama merak konusu oldu.

SONHABER.EU