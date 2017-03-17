Konsolosluklardan tatil duyurusu

Hollanda’da T.C. Başkonsoloslukları 1 Eylül 2017 Cuma günü Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olduklarını duyurdu.
Konsoloslukların 1 eylül 2017 Cuma günü Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olmasından dolayı vatandaşların acil durumlarda + 31 (0) 6 13 59 38 75 telefon numarasından konsolosluk çağrı merkezine ulaşabilecekleri belirtildi.
T.C. Deventer Başkonsolosluğu duyuru:
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TATİL DUYURUSU
Başkonsolosluğumuz, 1 Eylül 2017 Cuma günü Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olacaktır.
Çok acil durumlarda + 31 (0) 6 13 59 38 75 numaralı telefondan Başkonsolosluğumuza ulaşılabilecektir.
Vatandaşlarımıza
saygıyla duyurulur.
SONHABER.EU
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