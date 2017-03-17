Konsolosluktan dövizli askerlik duyurusu

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu dövizli askerlik ile ilgili bir duyuru paylaştı.

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T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu bedeli 1000 euro dövizle askerlik ile ilgili son başvuru tarihinin 38 yaş sonu olarak belirlendiğini hatırlatarak, 1979 doğumlu askerlik yükümlüsü vatandaşların 31.12.2017 tarihinden önce başvurmaları konusunda bir duyuru paylaştı.

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’nun duyurusu:

1979 Doğumlu Askerlik Yükümlüsü Vatandaşlarımız Hakkında

27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 Sayılı Kanun ile dövizle askerlik bedeli 1.000.- Avro ve anılan kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi 38 yaş sonu olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 1979 doğumlu askerlik yükümlüsü vatandaşlarımız için son başvuru tarihi 31.12.2017’dir. Randevular konsolosluk.gov.tr internet sitesinden alınmaktadır.

Dövizle askerlik başvuruları için gerekli bilgilere, Başkonsolosluğumuz web sayfası Bilgi Notları (http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=191819 ) veya konsolosluk.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

SONHABER.EU