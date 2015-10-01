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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘Konya’ Almanları birbirine düşürdü

Almanya ile Türkiye arasındaki İncirlik krizinde, Almanya’nın bu üsteki Alman askerlerini geri çekmesine yönelik tartışmalar sürüyor.

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‘Konya’ Almanları birbirine düşürdü

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, İncirlik’teki askerler için yeni üs aranmasının yanı sıra NATO misyonu kapsamında Konya’da konuşlanmış AWACS’ların da geri çekebileceğinin sinyalini vermesine birçok Alman siyasetçi karşı çıktı.

“BUNU YANLIŞ BULUYORUM”

Deutsche Welle’nın haberine göre, Federal Hükümet Transatlantik İlişkiler Koordinatörü ve Hristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Gabriel’in açıklamalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Alman kamu televizyonu ARD’de katıldığı programda açıklamalar yapan Hardt, “Bakan, Alman vekillerin İncirlik Üssü’nü ziyaret etmelerine izin verilmemesi ihtilafı nedeniyle, Alman askerlerinin çekilmesinin yanı sıra NATO misyonu kapsamında Konya’daki AWACS keşif uçaklarının da geri çekilmesiyle tehdit ediyorsa, bunu yanlış buluyorum” şeklinde konuştu.

“BU SORUN YARATABİLİR”

Transatlantik İlişkiler Koordinatörü Hardt, İncirlik sorununda, Gabriel ile aynı fikirde olduğunu belirtirken, Konya misyonununda, söz konusu olanın NATO ittifakı içindeki güvenilirlik olduğuna dikkat çekti. Hardt, “Konya’da bütünleşmiş bir NATO misyonu söz konusu, Alman AWACS keşif uçakları farklı ülkelerin kurduğu ekiplerce kullanılıyor. Almanya bu misyondan geri çekilirse, bu sorun yaratabilir” şeklinde konuştu.

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANMIŞTI?

Gabriel, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinde İncirlik’te görevli Alman askerlerin ziyaretine izin verilmesi konusunda ABD’nin devreye girerek, Türkiye’yi ikna etmesini istemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya İncirlik’ten gitmek isterse güle güle deriz açıklamasının ardından Gabriel’den yeni bir açıklama gelmişti. Alman Bakan, Konya’da NATO misyonu kapsamında konuşlandırılan AWACS uçaklarını gündeme getirmişti.

Haber7

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