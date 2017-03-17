Kral Alexander kasırga nedeniyle Curacao adasına gidecek

Hollanda Kralı Willem Alexander ile İçişleri Bakanı Ronald Plasterk, İrma kasırgası ardından adada yapılan yardımlar hakkında bilgi almak için Curacao adasına gidecek.

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Willem Alexande ve İçişleri Bakanı’nın Curacao adasında İrma kasırgası sonrası adadan afetzedelere yapılan yardımlar hakkında bilgi alacağı ve buradan Sint Martin, Saba ile Sint Eustatius adalarını ziyaret etmenin mümkün olup olmayacağının araştırılacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili Başbakan Rutte da Sin Martin adasını yalnız bırakmayacaklarını ve afetzedeler için Hollanda’nın elinden gelen yardımı yapacağını açıklamıştı. Rutte açıklamasında, gıda, su, güvenlik ve ilaç gibi konuların ilk sırada yer aldığını ve en kısa sürede afetzedelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtmişti.

SONHABER.EU