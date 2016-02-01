Krem pastanın içinde metal parçalar çıktı

Hollanda’da Gıda ve Tüketim Malları Güvenliği Kurumu ( NVWA ) yaklaşık 90 bin krem pastanın içerisinde metal parçaların tespit edildiğini bildirdi.

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Perşembe günü yapılan uyarıda Lotus Bakkeries firması Lotus Speculoospasta Crunchy içerisinde metal parçaların tespit edilmesi sonucu vatandaşların bu ürünü kullanmaması konusunda tavsiyede bulundu.

Söz konusu ürünün geçtiğimiz Ocak ve Şubat ayında süpermarket, çevre mağazaları ve toptancılarda satıldığı belirtildi. Son kullanma tarihlerinin Şubat ve Mart 2018 arasında değiştiği bilgisi verildi.

Bu ürünü satın alan vatandaşlara ücretin iade edileceği bildirildi.

SONHABER.EU