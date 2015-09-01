Kreş çalışanı 6 aylık bebeği hastanelik etti

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Belçika’nın Anvers kentinde çalıştığı kreşte 6 aylık bebeği döven 22 yaşındaki kadının işine son verildiği ve gözaltına alındığı belirtildi.

Belçika kanalı ATV tarafından yayımlanan görüntülerde kadının bebeği dövdüğü tespit edildi. Bebeğinde morlukları farkeden annenin aile hekimine başvurduğu, doktorun tavsiyesi üzerinde kreş ile irtibata geçmesinin ardından çocuğunun kreşte dayak yediğini öğrendiği aktarıldı. Bebeğin hala hastanede olduğu bilgisi verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan kreş yetkilileri şok olduklarını, derinden yaralandıklarını ve mağdur olan bebekle ailenin yanında olduklarını ifade etti.

SONHABER.EU