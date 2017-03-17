Kreş sapığı intihar girişiminde bulundu

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Savıclık tarafından yapılan açıklamada, Perşembe günü sabah saatlerinde kreş sapığı Bart C.’nin intihar girişiminde bulunduğu ancak başarılı olamadığı belirtildi. Bart C.’nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İki kız çocuğunun kreş çalışanı ile ilgili velilerine anlattıklarından sonra patlak veren cinsel istismar olayında mağdur olan çocuk sayısında artış olduğu açıklanmıştı. Savcılık çocuk sayısı ile ilgili bilgi vermek istemiyor.

SONHABER.EU