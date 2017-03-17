Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kreş sapığı mağduru olan çocukların sayısı arttı

Hollanda’da Utrechtli 27 yaşındaki kreş çalışanı Bart C. kreşte iki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu nedeniyle gözaltına alınmıştı. Son bilgilere göre 2’den fazla çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.

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Kreş sapığı mağduru olan çocukların sayısı arttı

Foto: RTV Utrecht

Savcılık yaptığı açıklamada, Bilt kentinde bulunan Partou kreşinde 10 yaşından küçük iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan Bart C. ile ilgili suç duyurusunda bulunan velilerin sayısı arttı. Mağdur olan çocuk sayısı net olarak açıklanmazken, bilinen iki kız çocuğunun yanı sıra yeni suç duyuruların 5’in altında olduğu bildirildi.

Yapılan yeni ihbarların incelemeye alındığını aktaran Savcılık, sapığın tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğine önümüzdeki hafta Danıştay’ın karar vereceğini açıkladı.

SONHABER.EU

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