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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kreşte cinsel istismar zanlısının gözaltı süresi uzatıldı

Hollanda’da kreşte 10 yaş altı iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kreş çalışanı 27 yaşındaki Utrechtli Bart C.’nin gözaltı süresi uzatıldı.

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Kreşte cinsel istismar zanlısının gözaltı süresi uzatıldı

Foto: RTV Utrecht

Bilt kentinde bulunan Partou kreşinde beş yıldır çalışan Bart C.’nin kreşte iki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçtiğimiz Pazar günü gözaltına alınmıştı. İşine son verilen Bart C.’nin suçunu itiraf ettiği belirtiliyor.

Zanlının telefon ve bilgisayarına el koyan polis, yapılan ilk incelemelerde başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğuna dair bulgulara rastlamadığını bildirdi.

Alınan bilgilre göre cinsel istismar zanlısının gözaltı süresi iki hafta uzatıldı.

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