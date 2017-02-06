Kruidvat boğulma tehlikesiyle toplatıyor

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EAN kodu 8717333385101 olan emzili bardakların üzerinde bulunan süslemelerin çıktığı ve çocukların boğulmasına neden olabileceği belirtilerek geri çağrıldığı bildirildi.

Kruidvat mağazasının kendi markası olan bu emzikli bardakları satın alan vatandaşlardan en yakın mağazalara geri getirmeleri konusunda uyarı yapıldı. Ürünü getirenlere ücretin iade edileceği bilgisi verildi.

Foto: Kruidvat



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