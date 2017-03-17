Kruidvat geri topluyor

Kruidvat mağazası yaptığı duyuruda 10 Haziran-12 Eylül tarihleri arasında satılan üründe prodüksiyon hatası bulunması nedeniyle cilde zarar verebileceği için geri topladığını açıkladı.
Kruidvat tarafından yapılan açıklamada nasır çoraplarında yapılan prodüksiyon hatası nedeniyle cildin zarar verebileceği aktarılırken, bu ürünü satın alan kişilerin iade etmesini istedi.
Ürün kodunun paketin üzerinde belirtildiği ve kodun 7069 olduğunu belirten mağaza, Kruidvat markası nasır çoraplarının 10 Haziran-12 Eylül tarihleri arasında satıldığını bildiriyor.
Ürünü mağazaya geri götürenlere ücretin iade edileceği belirtildi.
SONHABER.EU
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