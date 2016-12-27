Kruidvat geri topluyor

Hollanda’da Kruidvat mağazası sattığı ürünün tüketiciye zarar vereceği nedeniyle geri topladığını duyurdu.
Kruidvat mağazasında satılan Toppers van TV BV firmasına ait ‘Wonder Walker’ bastonlarının fazla yüklendiğinde kırılması sonucu vatandaşa zarar verebileceği düşünülerek geri toplatıldığı belirtildi.
Model numarası 02100,ürün numarası TVTV08 ve 12,99 euro’dan satışa sunulan ‘Wonder Walker’ bastonlarından satılan alan kişilerin en yakın mağazaya geri götürmesi rica edildi.
Ürünün ücretinin iade edileceği bildirildi.
SONHABER.EU
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