Kruidvat’tan aldıysanız hemen iade edin!

Hollanda Gıda ve Tüketim Malları Güvenliği Kurumu ( NVWA ) tarafından yapılan açıklamada Kruidvat mağazasında satışa sunulan ürünün hayati tehlikeye neden olduğu belirtildi.
Hollanda Gıda ve Tüketim Malları Güvenliği Kurumu ( NVWA ) telefon şarj (oplader ) aletleri konusunda tüketicileri uyardı.
Kurum tarafından yapılan açıklamada Kruidvat dükkanlarında satılan ve adı Smartphone Charger metallic olan aparatların tehlikeli olduğu belirtidi.
Sarj aletlerinin prizden çıkartılırken kullanıcıların elektrik akımına uğradığı ( cereyan çarpması ) bu yüzden bu sarj aletlerini alanları geri iade etmeleri istendi.
Söz konusu sarj aletlerinin ucuz olması (3,99 euro’dan başlayan fiyatlarla ) dolayısı ile tercih edildiği, 2016 yılının Kasım ayından 17 Şubat 2017 tarihine kadar satışta olduğu bilgisi verildi.
Tehlike saçan sarj aletlerinin kod numaraları ve renkleri ise şöyle:
160829 metallic gold ( Metalik altın) ,
160830 metallic rose ( Metelik pembe ),
160831 metallic grey ( Metalik gri )
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