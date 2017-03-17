Küçük Hacı bakan olmanın gururunu yaşadı

Hollanda’da Nationaal Geldexamen’da Rotterdam belediye başkanı Aboutaleb’in, ” Maliye Bakanı olsan bütçeni ne için harcardır ” sorusuna en iyi cevabı veren Hacı Nuh Prinsjesdag’da ‘küçük bakan’ olma şansını yakaladı.
Aboutaleb’in sorusuna, ” bütçemi sığınma kampları, sığınmacılar, kentin güveni ve huzuru, herkese eşit şartlar ve anıtlar için harcardım” cevabı ile Nationaal Geldexamen’da birinci olan Hugo de Groot öğrencisi Hacı Nuh, küçük bakan olarak Prinsjesdag’da Maliye Bakanı Dijsselbloem ile birlikte bir gün geçirdi.
Dijsselbloem Hacı ile ilgli yaptığı açıklamada, ” 30 yıl sonra yerime geçecek isim ” ifadesini kullandı.
SONHABER.EU
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