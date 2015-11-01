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Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalı yargılanacak

Danimarka’da, evinin arka bahçesinde Kur’an-ı Kerim yakan ve bunun görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaşan kişi hakkında dava açılması kararlaştırıldı.

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Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalı yargılanacak

Ülkedeki iki devlet savcısından biri olan Viborg kentinde görevli Jan Reckendorff, evinin arka bahçesinde Kur’an-ı Kerim yaktıktan sonra 27 Aralık 2015’te Facebook’ta olayın videosunu paylaşan 42 yaşındaki bir Danimarkalı adam hakkında “dine hakaret” suçundan dava açılmasına karar verdi.

Hakkında iddianame hazırlanan sanık, Danimarka Ceza Hukukunun 140. maddesinde düzenlenen “dine hakaret (küfür)” maddesine aykırılıktan yargılanacak.

Reckendorff, konuyla ilgili açıklamasında, “Savcılığımıza göre, İncil ve Kur’an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakıldığı olaylarda, kamusal ya da dine hakaret konularını kapsayan ‘dine hakaret’ maddesi ihlal edilmiş olabiliyor. Olayı inceleyen savcılığımıza göre, konuyla ilgili kararı mahkemelerin verebilmesi için sanık hakkında dava açılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Para cezası istenecek

Söz konusu maddenin ihlali 4 aya kadar hapis cezasını öngörüyor ancak Devlet Savcısı Reckendorff, iddia makamı olarak sanığın para cezasına çarptırılmasını isteyeceklerini bildirdi.

İddianamede, sanığın Kur’an-ı Kerim yakarken çektiği videoyu Facebook’taki “Özgürlüğe Evet, İslam’a Hayır” (Ja Til Frihed, Nej Til İslam) adlı gruba eklediği belirtildi.

Aalborg Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasının tarihinin henüz belirlenmediği kaydedildi.

Yine Danimarka’da 30 Eylül 2005 tarihinde Jyllands Posten gazetesinde yayımlanan ve Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürler hakkında “dine hakaret” kapsamında herhangi bir kamu davası açılmamıştı.

Danimarka tarihinde sonuncusu 1971 yılında olmak üzere şimdiye kadar sadece 3 kez “dine hakaret” maddesi kapsamında dava açıldığı ifade edildi.

Kaynak AA

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