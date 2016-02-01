” Kuzenim polis şiddetinden hayatını kaybetti ”

Hollanda’da geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden vatandaşın akrabası, ” kuzenimin cansız bedenini gördük. Basın ölüm nedeni bilinmiyor diye yalan söylüyor. Polis şiddetinden öldüğü açıkca belli” mesajıyla fotoğraf paylaştı.
Foto: Facebook – Mario Rivano
Mario Nivano Facebook sayfasında gözaltına alındıktan hemen sonra hayatını kaybeden kuzeniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hollanda basınında ölüm nedeninin bilinmediğine yer verilmesine tepki gösteren Nivano, kuzeninin polisin şiddetine maruz kaldığı, burun ve boynunun kırık olduğunu iddia ederek bir fotoğraf paylaştı.
Son dönemlerde gözaltına alınan kişilerin karakolda şüpheli ölümlerinde artış yaşansada konuyla ilgili yetkililerin sessiz kalması vatandaşı çileden çıkarıyor. Son olarak şüpheli görülen 30 yaşındaki vatandaşın da gözaltına alındıktan hemen sonra hayatını kaybetmesi ” artık yeter ” dedirtti.
Mario Nivano’nun facebook sayfasında paylaştığı fotoğraf ve mesajı:
SONHABER.EU
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