Kuzu: Park ücretleri misafirlikleri bitirdi

Bu Sabah Rotterdam Noord’da bulunan ORKİDE Yaşlılar Derneği düzenlediği kahvaltılı toplantıda DENK Partisi Lideri Tunahan Kuzu ve DENK Partisi adaylarından18. sırada Kezban İnce ile birlikte 5. Sıradan aday Stephan van Baarle’yi ağırladı.

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ORKİDE Türk Yaşlılar Derneği de 15 Mart Hollanda Genel Seçimleri için kolları sıvadı.

Bu Sabah Rotterdam Noord’da bulunan ORKİDE Yaşlılar Derneği düzenlediği kahvaltılı toplantıda DENK Partisi Lideri Tunahan Kuzu ve DENK Partisi adaylarından18. sırada Kezban İnce ile birlikte 5. Sıradan aday Stephan van Baarle’yi ağırladı.

Hollanda Türk STK ve hemşehri dernek yöneticilerinin de katıldığı toplantıda kahvaltı sonrası Kezban İnce ve Stephan van Baarle’ye ilk sözü veren ORKİDE Türk Yaşlılar Derneği yönetim Başkan yardımcısı Rıza Sofuoğlu, DENK adaylarından misafirlere kendilerini tanıtmasını istedi.

Daha sonra konuşan Tunahan Kuzu, 15 Mart seçimlerine katılımın önemine değinerek, DENK Partisi olarak bu güne kadar Hollanda’da konuşulmayan konuluları konuşulur hale getirdiklerini, bunların başında adalette, polis teşkilatında, iş piyasasında, eğitimde, sağlıkta yapılan ayrımcılıkların meclis çatısı altında ele alınan konular olmasını sağladıklarını ifade etti.

Kuzu, “ Eğer 15 Martta kendimizi gösteremezsek bir yirmi yıl daha kendimizi gösteremeyiz. İki- üç miletvekili mecliste ne yapar demeyin. Bazen bir vekil bile anahtar rolü üstleniyor. Biz gündeme getirdiğimiz konularla bir çok konuda yolu açtık. 15 Martta Tarih değil Destan yazmak istiyoruz” dedi.

Kuzu konuşmasının ardından davetlilerin sorularını cevaplandırdı. Sorulan bir soru üzerine Kuzu, “ Bu seçimlerin ardından önümüz yıl da yerel seçimler var. DENK Partisi olarak önümüz yıl beş büyük şehirde yerel seçimlere de katılacağız” diye cevap verdi.

Yabancılar miasfirliğe gitmesin diye

Bunun üzerine, sokalarda park ücretlerinin ve paralı saatlerin semtlere, hattta sokaklara göre değiştiği ifade edilip, “ Hafta sonları bazı semtlerde iki gün ücretsiz, bazı günlerde sadece Pazar günü, bazı semtlerde ise haftanın 7 günü soklarda park ücreti ödendiği belirtildi ve bir standart getirilmesi bu konuda da bir ayrımcılığın olduğu söylendi.

Yaplan açıklamaya bir cevap veren Tunahan Kuzu, “ Park konusu tamamen Belediyelerin yetkisi ve sorumluluğu altındadır. Düzenlemleri Beldiyeler yapar. Fakat ben size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Den Haag’da ise özellikle yabacıların otuduğu semtlerde gündüz sokaklar akşam 18:00 e kadar ücretsiz. Ücretlendirem 18:00’de başlıyor ve gece 24:00’e kadar. Park üctreti dolaysı ile insanlar eskiden olduğu gibi biribirlerine akşam misafirliğine gidemiyor. Bu uygulama bir tesadüf olabilir mi. Nedeni insanların sosyal bağlarını koparmak içindir. O yüzden gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde sizlerin oylarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi.

SONHABER.EU