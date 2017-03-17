Lalezar iftarda görücüye çıktı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte iftar sofraları dolup taşıyor. Dernek, vakıf, şirket ve şahısların verdiği iftar sofraları ile birlikte Rotterdam’da Mevlana Cami önüne kurulan “ İftar çadırı”nda her akşam yüzlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor.

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Ramazan ayının başlaması ile birlikte iftar sofraları dolup taşıyor. Dernek, vakıf, şirket ve şahısların verdiği iftar sofraları ile birlikte Rotterdam’da Mevlana Cami önüne kurulan “ İftar çadırı”nda her akşam yüzlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Öte yandan birkaç gün önce kapılarını açan Den Haag ( Lahey ) Lalezar Restoran da dün akşam özel misafirlerini ağırladı.

Daha önce Meydan Restoran olarak Hobbema Plein’de hizmet veren Lalezar Restoran, yenilenen ismi, iç dekorasyonu, özel aşçıları, nefis menüsü, hızlı ve güler yüzlü hizmeti ile davetlilerden tam not aldı.

Hollanda Restoran işletmeciliği sektöründe yönetimi ve ekibi ile adından övgü ile söz ettiren Cemal Şimşek’in Müdürlüğünü yaptığı Lalezar Restoran’ın ilk konukları arasında T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, DENK Partisi Lideri Tunahan Kuzu, deneyimli ve aktif siyasetçilerimizde Zeki Baran, VVD Eski Milletvekillerinden Fadime Örgü ile birlikte çeşitli dernek, vakıf yöneticileri ve iş adamları katıldı.

Yaklaşık elli kişilik davetlinin yanı sıra Hollanda Türk Basın mensuplarının da bulunduğu davette, Oruç ailesi tarafından Lahey’e kazandırılan Lalezar Restoran herkesten tam not alırken sektörde çıtayı “bir tık” daha yükselttiğini kanıtladı.

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