Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Lalezar iftarda görücüye çıktı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte iftar sofraları dolup taşıyor. Dernek, vakıf, şirket ve şahısların verdiği iftar sofraları ile birlikte Rotterdam’da Mevlana Cami önüne kurulan “ İftar çadırı”nda her akşam yüzlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor.

A+A-

Lalezar iftarda görücüye çıktı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte iftar sofraları dolup taşıyor. Dernek, vakıf, şirket ve şahısların verdiği iftar sofraları ile birlikte Rotterdam’da Mevlana Cami önüne kurulan “ İftar çadırı”nda her akşam yüzlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Öte yandan birkaç gün önce kapılarını açan Den Haag ( Lahey ) Lalezar Restoran da dün akşam özel misafirlerini ağırladı.

Daha önce Meydan Restoran olarak Hobbema Plein’de hizmet veren Lalezar Restoran, yenilenen ismi, iç dekorasyonu, özel aşçıları, nefis menüsü, hızlı ve güler yüzlü hizmeti ile davetlilerden tam not aldı.

Hollanda Restoran işletmeciliği sektöründe yönetimi ve ekibi ile adından övgü ile söz ettiren Cemal Şimşek’in Müdürlüğünü yaptığı Lalezar Restoran’ın ilk konukları arasında T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, DENK Partisi Lideri Tunahan Kuzu, deneyimli ve aktif siyasetçilerimizde Zeki Baran, VVD Eski Milletvekillerinden Fadime Örgü ile birlikte çeşitli dernek, vakıf yöneticileri ve iş adamları katıldı.

Yaklaşık elli kişilik davetlinin yanı sıra Hollanda Türk Basın mensuplarının da bulunduğu davette, Oruç ailesi tarafından Lahey’e kazandırılan Lalezar Restoran herkesten tam not alırken sektörde çıtayı “bir tık” daha yükselttiğini kanıtladı.

©SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Amsterdam dilencilerin başkenti oldu Amsterdam dilencilerin başkenti oldu

Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden olan Hollanda'nın başkenti Amsterdam’ın son zamanlarla dilencilerle başı dertte. Yetkililer dilen...

Hafta sonu hava sıcaklığı 25-30 arası değişecek Hafta sonu hava sıcaklığı 25-30 arası de...

Hollanda'da son günlerde etkili olan şiddetli yağış ve gökgürültünün ardından haftasonu güneş kendini gösterecek....

İspanya bölünmenin eşiğinde İspanya bölünmenin eşiğinde

İspanya'da Katalonya Özerk bölgesi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıkladı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Amsterdam dilencilerin başkenti oldu Amsterdam dilencilerin ba...

Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden olan Hollanda'nın başk...

Hafta sonu hava sıcaklığı 25-30 arası değişecek Hafta sonu hava sıcaklığı...

Hollanda'da son günlerde etkili olan şiddetli yağış ve gökgü...

İspanya bölünmenin eşiğinde İspanya bölünmenin eşiğin...

İspanya'da Katalonya Özerk bölgesi, 1 Ekim'de bağımsızlık re...

Lalezar iftarda görücüye çıktı Lalezar iftarda görücüye ...

Ramazan ayının başlaması ile birlikte iftar sofraları dolup ...

Türkiye’den ‘bağımsız Kürdistan’ tepkisi Türkiye’den ‘...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, IKBY'de Eylül a...

Kerbela’yı kana buladılar Kerbela’yı kana bul...

Irak’ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela’da düzenlenen intihar ...

Almanya’da Türk gencine polis şiddeti Almanya’da Türk gen...

Köln’de yanlışlıkla polis barikatını geçen Türk gencine işke...

5 Ayda Türklere 57 saldırı 5 Ayda Türklere 57 saldır...

2017 yılının ilk beş ayında Batı Avrupa ülkelerinde Türkler'...

Kapıkule’de vatandaşları jandarma karşılıyor Kapıkule’de vatanda...

Kapıkule Sınır Kapısı'nın yakınında güvenlik noktası oluştur...

Avrupa’da Hollanda zirvede Avrupa’da Hollanda ...

Sağlık Bakanı Schippers'ın Temsilciler Meclisine sunduğu rap...

VIDEO GALERİ