Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Londra metrosunda patlama! Çok sayıda yaralı var

The Sun’ın haberine göre, Londra metrosunda bir patlama meydana geldi. Bölgeden gelen ilk haberlere göre olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor.

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Londra metrosunda patlama! Çok sayıda yaralı var

İngiliz The Sun gazetesi, metro istasyonunda patlama olduğunu bildirirken, bölgede bir ‘olay’ yaşandığını doğruladı. Olay yerinde ambulanslar bulunduğu belirtiliyor.

Yeraltı metrosunda bulunan bir beyaz kovanın patlaması sonucunda insanların yüzünde yanıklar oluştuğu ifade edildi. Twitter’da paylaşılan bir fotoğrafta yanmış bir kova görülüyor.

Olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Londra itfaiyesi olayın Parsons Green istasyonunda gerçekleştiği açıklandı.

Haber7

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