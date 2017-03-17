Londra’da silah sesleri, Parlamento kapatıldı

İngiltere’nin başkentinde parlamento yakınında olağanüstü hareketlilik var, polis olayı araştırıyor.
İngiltere polisi, parlamentonun yakınlarında bir olayı araştırdığını duyurdu. Reuters, parlamento giriş çıkışlarının kapatıldığını duyurdu. Reuters’a konuşan Daily Mirror gazetesinin yöneticisi silah sesleri duyulduğunu aktardı.
Evening Standart gazetesi editörü ise, şüphelinin elinde şok tabancası olduğunu aktarıyor.Şüphelinin yakalanma anı sosyal medyada paylaşıldı, polis yere yatırdığı kişiyi gözaltına alıyor.
Haber7
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