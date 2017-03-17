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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Londra’da silah sesleri, Parlamento kapatıldı

İngiltere’nin başkentinde parlamento yakınında olağanüstü hareketlilik var, polis olayı araştırıyor.

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Londra’da silah sesleri, Parlamento kapatıldı

İngiltere polisi, parlamentonun yakınlarında bir olayı araştırdığını duyurdu. Reuters, parlamento giriş çıkışlarının kapatıldığını duyurdu. Reuters’a konuşan Daily Mirror gazetesinin yöneticisi silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Evening Standart gazetesi editörü ise, şüphelinin elinde şok tabancası olduğunu aktarıyor.Şüphelinin yakalanma anı sosyal medyada paylaşıldı, polis yere yatırdığı kişiyi gözaltına alıyor.

Haber7

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