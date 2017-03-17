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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Luna park faciası ile ilgili Hollandalı firmadan açıklama

Amerika’nın Ohio kentinde bulunan luna parkta ‘Fire Ball’ atraksiyonunda meydana gelen feci kazanın ardından söz konusu atraksiyonun Hollanda firması tarafından üretildiği belirtildi.

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Luna park faciası ile ilgili Hollandalı firmadan açıklama

RTL Nieuws’ın haberine göre Ohio’daki lua parkta Fire Ball (ateştopu) atraksiyonunda sıralardan birinin kopması sonucu 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı. RTL, ateştopu atraksiyonunun Hollandalı firması KMG Rides tarafından üretildiğini belirtti.

RTL Nieuws’e konuşan KMG yönetim kurulu başkanı Albert Kroon, ” Ohio’da yaşananlar şok edici. Bu olay çok üzücü. Fire Ball Hollanda’da iki yerde var. 28 Yıldır ilk defa bize ait bir atraksiyonda kaza meydana geldi. Kazanın raporunu bekliyoruz. Rapora göre önlem alıp almayacağımıza karar vereceğiz. ABD’de yıllardır bizden atraksiyon oyuncaklarını sipariş veren firma ile irtibat halindeyiz. Şaşkınız ” ifadesini kullandı.

Luna parklarından en gözde atraksiyonlarından olan ateştopunda oturma yerlerinin bulunduğu bir sıranın tamamı kopmasının ardından havada kalıp yere çakılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğu aktarılıyor.

SONHABER.EU

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