Maas tüneli 2 yıl trafiğe kapatılacak

Hollanda’da Rotterdam kentinin en önemli Güney bölgesi bağlantısı olan Maas tüneli iki yıl trafiğe kapatılacak.

A+A-

Alınan bilgilere göre Maas tünelinde Kuzey-Güney istikametinin tadilat nedeniyle trafiğe kapatılacağı aktarılıyor. Güney’den Kuzey’e geçişlerin ise devam edeceği bilgisi verildi. 3 Temmuz 2017 tarihinde tek yönlü kapatılacak olan Maas tünelinin Eylül 2019 tarihinde tekrar tarfiğe açılması planlanıyor.

Rotterdam kentinde devam eden tadilatlar arasında Coolsingel ve çeşitli konut inşaatlarının yanı sıra Maas tünelinin de tek yönlü trafiğe kapatılacak olması ulaşımda yaşanacak zorluklarla ilgili yetkilileri endişelendiriyor.

İki yıl sürecek olan tadilatın test edilmesi için ara ara Maas tünelinin iki yönlü kapatılacağı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

SONHABER.EU