Macaristan, Hollanda’dan özür bekliyor

Hollanda’nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema’nın Macaristan hükümetini terör gruplarıyla aynı kefeye koyması iki ülke arasında krize neden oldu. Macar yetkililer özür beklerken Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders, büyükelçinin açıklamasını doğru bulmadığını ifade ederek özür konusunda açıklama yaptı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Macaristan ile yaşanan diplomatik kriz ile ilgili yaptığı açıklamada, Hollanda’nın Budapeşte büyükelçisinin kullandığı ifadelerde Macar hükümetine terör benzetmesine yer vermesine katılmadığını belirtti.
İfadeleri ‘talihsiz’ olarak değerlendiren Koenders, Hollanda’nın Macaristan’dan özür dileyip dilemeyeceğini henüz bilmediğini aktardı. Koenders açıklamasında, ” Kullanılan ifadelerle Macar hükümetinin yöntemini teröristlerle aynı kefeye koymak tabiiki doğru değil. Macaristan gibi bir AB üyesi ülkeyi teröristlerle bir tutmanın açıklayıcı bir tarafı yok. Büyükelçinin kullandığı ifade ile Macaristan’ı teröristlere benzetmek istediğini sanmıyorum. Ancak özür dilemeden önce Macaristan Dışişleri Bakanlığı ile görüşmek gerek ” dedi.
Yaşanan ‘terör benzetmesi’ krizinin ardından Macaristan lahey Büyükelçisini geri çağırdı ve Hollanda’dan özür beklediğini bildirdi.
SONHABER.EU
PvdA'lı Avrupa Parlamentosu üyesi Kati Piri sosyal medyadan ...
Hollanda'da gündüz saatlerinde İntertoys oyuncak mağazasınd...
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nin Frankfurt kentinde yaşayan 47...
Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema'nın Macar...
Kurban Bayramına az bir süre kala, Kurban kesimi ile ilgili ...
İspanya'da Müslüman bir kadın, Barselona saldırısının ardınd...
Hollanda'da Kuzey Hollanda Polis Teşkilatı'nda görevli bir p...
Hollanda'da Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanı y...
Hollanda'nın Bilt kentinde bulunan kreşte küçük yaştaki çocu...
Hollanda'da Temsilciler Meclisinde zehirli yumurta skandalı ...