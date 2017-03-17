Macaristan, Hollanda’dan özür bekliyor

Hollanda’nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema’nın Macaristan hükümetini terör gruplarıyla aynı kefeye koyması iki ülke arasında krize neden oldu. Macar yetkililer özür beklerken Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders, büyükelçinin açıklamasını doğru bulmadığını ifade ederek özür konusunda açıklama yaptı.

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Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Macaristan ile yaşanan diplomatik kriz ile ilgili yaptığı açıklamada, Hollanda’nın Budapeşte büyükelçisinin kullandığı ifadelerde Macar hükümetine terör benzetmesine yer vermesine katılmadığını belirtti.

İfadeleri ‘talihsiz’ olarak değerlendiren Koenders, Hollanda’nın Macaristan’dan özür dileyip dilemeyeceğini henüz bilmediğini aktardı. Koenders açıklamasında, ” Kullanılan ifadelerle Macar hükümetinin yöntemini teröristlerle aynı kefeye koymak tabiiki doğru değil. Macaristan gibi bir AB üyesi ülkeyi teröristlerle bir tutmanın açıklayıcı bir tarafı yok. Büyükelçinin kullandığı ifade ile Macaristan’ı teröristlere benzetmek istediğini sanmıyorum. Ancak özür dilemeden önce Macaristan Dışişleri Bakanlığı ile görüşmek gerek ” dedi.

Yaşanan ‘terör benzetmesi’ krizinin ardından Macaristan lahey Büyükelçisini geri çağırdı ve Hollanda’dan özür beklediğini bildirdi.

SONHABER.EU