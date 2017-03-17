Mahkeme Amir’in ailesinden ayrı kalma süresini uzattı

Hollanda’da amansız hastalığı olan ve belkide son günlerini yaşayan 10 yaşındaki Amir’in davasında mahkeme, çocuğun çocuk esirgeme kurumu tarafından yerleştirildiği bakım evinde kalmasına karar verdi.

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Hollanda’da amansız hastalığı olan ve belkide son günlerini yaşayan 10 yaşındaki Amir, aile hekiminin yanlış anlaması üzerine Veilig Thuis’e yaptığı ihbar sonucu, çocuk esirgeme kurumu tarafından ailesinden habersiz bilinmeyen bir yere yerleştirilmişti.

Konuyla ilgili bugün görülen davada mahkeme Amir’in çocuk esirgeme kurumu tarafından yerleştirildiği bakım evinde kalmasına ve ailenin günlül ziyaretine izin verilmesine karar verdi.

Afganlı sığınmacı ailenin yaklaşık 6 yıldır Hollanda’da kaldığı ve Amir’in hasta olması nedeniyle Bakan Dijkstra tarafından ülkede kalmalarına izin verildiği belirtildi. Ancak aile yıllardır Emmen’da bulunan sığınma kampınd yaşıyor ve bu durum Amir için uygun olmadığı nedeniyle çocuk esirgeme kurumu çocuğun ihtiyacı olan bakımı ve tedaviyi karşılamak için bakım evine yerleştirildiğini savunuyor.

Ailenin uzun süredir ev aradığı ve bulamadığını belirtilirken, ailenin avukatı mahkeme kararı için temyize başvuracaklarını bildirdi. Belkide son günlerini yaşayan Amir’in ailesinden alınmasına kesinlikle karşı olduklarını aktaran avukat, ”yıllardır birlikte yaşıyorlar ve aile Amir’e çok iyi bakıyor ” dedi. Anne ise, ” çocuğumun sayılı günleri olmasına rağmen onu bizden uzaklaştırıp ayrı kalma süresini uzatmalarına anlam veremiyorum. Bu çok acı bir durum ” ifadesini kullandı.

Mahkeme kararına göre Amir ailesine geri verilmedi, fakat bundan böyle ailesi her gün ziyaretine gidebilecek. Alınan bilgilerde Çocuk esirgeme kurumu 5 ay süre isterken Amir’in ailesinden ayrı kalması 5 Kasım tarihinde kadar uzatıldı. Ailenin Amir’i ziyaret edebilmesi için kurumun özel bir program hazırlayacağı aktarıldı.

Ölümcül hastalığı olan küçük Amir’in şu an en çok ihtiyacı olan ailesinin sevgi ve şevkatinden uzak tutulması tepkilere yol açmış ve konuyla ilgili imza kampanyası başlatılmıştı.

SONHABER.EU