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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Mahkeme Kocatepe kulübünü haksız buldu

Hollanda’da Kocatepe futbol kulübü Rotterdam belediyesinin kira sözleşmesini uzatmak istemediği için mahkemeye başvurmuştu. Görülen davada mahkemenin kararı belediyeden yana oldu.

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Mahkeme Kocatepe kulübünü haksız buldu

Foto: © Jan de Groen

Kulübün belediyeye olan borçları nedeniyle kira sözleşmesinin uzatılmayacağı ve 1 Eylül tarihinden itibaren sözleşmenin fesh edileceği bilgisinin ardından belediye Oldegaarde tesislerinin boşaltılmasını istemişti.

Kocatepe futbol kulübü başkanı Şahin Ünal konuyla ilgili yaptığı açıklamada yönetimi ile birlikte henüz üç aydır kulübün başında olduklarını ve yaşanan bu olumsuzlukların eski yönetimle alakalı olması nedeniyle belediyeden zaman istemiş ancak olumlu cevap alamamıştı. Ünal mücadeleye devam edeceklerini belirtip belediyeye dava açtıklarını bildirnişti.

Geçtiğimiz Cuma günü görülen davada mahkeme belediyeyi haklı buldu. Mahkeme kararının ardından belediye kulübe 21 Eylül’e kadar zaman tanıyarak tesislerden ayrılmasını istedi.

SONHABER.EU

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