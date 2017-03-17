” Mal varlığı araştırması Türklere özel bir durum mu ? ”

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Hollanda’da daha önce mahkeme Almelo belediyesinin sosyal yardım alan Türklerin yurtdışındaki mal varlıklarını araştırması konusunda ayrımcılık yaptığına karar vermişti. Roermond belediye meclis üyesi Selami Coşkun, Almelo belediyesinin uyguladığı ayrımcılığı Roermond belediyesinde de olup olmadığını öğrenebilmek için soru genelgesinde bulundu.

Yaz tatilinden önce konuyu ele alacağına dair söz veren Coşkun, soru genelgesinde belediyenin geçtiğimiz yıllarda araştırma yapıp yapmadığını sordu.

Selami Coşkun’un sosyal medya’da yaptığı paylaşım:

SONHABER.EU