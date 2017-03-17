Mali’de İki Hollanda Askerinin Ölümü

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LAHEY (AA) – Hollanda Savunma Bakanlığı, geçen yıl Mali’deki tatbikat sırasında arızalı havan toplarının patlaması sonucu iki askerin ölümünden sorumlu tutuldu.İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Araştırma Konseyince hazırlanan raporda, geçen yıl Mali’deki tatbikat sırasında iki Hollanda askerinin ölümüne neden olan havan toplarının arızalı olduğu ortaya çıktı.

Raporda, Mali’dei BM’ye bağlı askeri birlikteki bazı silah ve mühimmatın arızalı olduğuna dikkat çekilerek söz konusu mühimmatın, uygulanması gereken güvenlk prosedürü yerine getirilmediği için yanlışlıkla tatbikatta kullanıldığı bilgisini paylaşıldı. Raporda, söz konusu olayla ilgili Savunma Bakanlığının sorumlu tutulduğu kaydedildi.Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yaşananların tekrarlanmamasının görevleri olduğunu belirterek ölen askerlerin yakınlarıyla bilgi paylaşımında bulunacaklarını ifade etti.Mali’de geçen yıl, Hollanda’nın Mali’de BM’ye bağlı askeri birliğinde gerçekleşen tatbikatta arızalı havan toplarının patlaması sonucu iki Hollanda askeri ölmüş, bir asker yaralanmıştı.

AA