Manchester saldırısında bir Türk genci hayatını kaybetti

Manchester’da terör saldırısında bir Türk gencin hayatını kaybettiği belirtildi. ‘Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Hakan Hett halkla ilişkiler alanında çalışıyordu. Hett’in Facebook sayfasında Ankaralı olduğu ve Manchester’da yaşadığı bilgisi yer alıyor.

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İngiltere’nin Manchester kentindeki terör saldırısının kurbanlarından birinin Türk kökenli Martyn Hakan Hett olduğu ortaya çıktı. İngiltere’nin Manchester kentinde Ariana Grande konserinde yaşanan patlamada 22 kişi hayatını kaybetmişti. Terör saldırısının kurbanlarından birinin de Türk olduğu ortaya çıktı.

29 yaşındaki Martyn Hakan Hett’in annesi Figen Murray Manchester yakınlarında yaşıyor. Murray danışman ve hayat koçu olarak çalışıyor.

‘Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Hakan Hett ise halkla ilişkiler alanında çalışıyordu. Hett’in Facebook sayfasında Ankaralı olduğu ve Manchester’da yaşadığı bilgisi yer alıyor.

Manchester saldırısının hemen ardından Hett’in ailesi kendisinden haber alamadıkları için sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yapmıştı.

Saldırı gecesi yaşamını yitiren Martyn Hakan Hett’in geçen yıl annesinin örgü kariyerine devam etmesi için bir sosyal medya kampanyası düzenlediği, oluşturduğu viral etki uluslararası çapta ilgi gördüğü ortaya çıktı.

Buzfeed ve Today Show gibi siteler tarafından ‘yılın oğlu’ olarak tanımlanan Hett, konseri izlemeye gidenler arasındaydı.

CNN de terör kurbanı Hakan Hett’in ölümünü “Yılın oğlu Manchester’daki terör saldırısında öldürüldü” şeklinde duyurdu.

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