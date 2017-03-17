Maria ve Lee Kasırgaları Avrupa’ya doğru geliyor

Önümüzdeki haftasonu Atlas Okyanusu’nda etkisini yavaş yavaş yitirmeye başlayacak olan Maria ve Lee kasırgaları oluşturacakları aşırı basınç nedeniyle Avrupa’da şiddetli fırtınalara neden olabileceği belirtildi. Weeronline bu durumun Hollanda’yı nasıl etkileyeceğini açıkladı.

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Weeronline tarafından yapılan açıklamada haftaya Pazartesi günü kasırgalar nedeniyle şiddetli fırtınanın ilk olarak İrlanda’da etkisini göstereceğini bildirildi. Fırtınanın kasırga şiddetinde olabileceği de tartışılırken, Hollanda’yı nasıl etkileyeceği ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Maria ve Lee kasırgalarının Atlas Okyanusunda birleşecek olmasından dolayı oluşacak aşırı basınç nedeniyle şiddetli fırtınaların beklendiğini aktaran Weeronline, Hollanda’da ya tamamen Sonbahar mevsimine geçiş yaşanacağını ya da yazdan kalma hava dalgası oluşacağını tahmin ediyor.

Bu durumun kasırgalardan oluşan basıncın hangi yöne doğru ilerleyeceğiyle alakalı olduğu belirtilirken, İrlanda-İskoçya üzerinden İzlanda’ya doğru ilerlediğinde Hollanda’da ılık bir Sonbahar, Büyük Britanya üzerinde etkili olduğu takdirde ise şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olacağı aktarılıyor.

Yüzdeye vurulduğunda soğuk Sonbahar havası yüzde 50, yazdan kalma havanın etkisi yüzde 30 ve geriye kalan yüzde 20’lik kesimde ise Maria ve Lee kasırgalarından oluşacak havadan Hollanda’nın etkilenmemesi olarak gösterildi.

SONHABER.EU