Mark Rutte ile Binali Yıldırım yemekte buluşacak

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre iki ülke arasındaki gerginliğin daha fazla tırmanmaması için başbakan Rutte T.C. başbakanı Yıldırım’a yemek teklifinde bulundu.

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Alınan bilgilere göre Hollanda başbakanı Mark Rutte’nin oluşan diplomatik krizin daha fazla devam etmesini istemediği ancak, ”Türkiye hamle yaptıkça biz de karşı hamleye geçmek zorunda kalırız” dediği öğrenildi.

Rutte, ” etki-tepki ” olarak nitelendirdiği krizin son bulması için başbakan Yıldırım ile bir öğle veya akşam yemeği esnasında sorunun çözüme kavuşturulmasını istediği belirtildi.

Hollanda’da yayımlanan AD gazetesi bu bilgiyi Başbakan Rutte ile Pazartesi günü öğleden sonra yapılan ve Salı günü yayımlanacak olan röportaja dayandırdı.

AD gazetesine göre, Cumartesi gecesi Rotterdam’da yaşanan olaylar nedeniyle Yıldırım’ı telefonla arayan Hollanda Başbakanı Rutte, “Diplomatik krizin daha fazla tırmanmasını önlemek için oturup birer tabak yemek yiyelim” dedi.

Hollanda Başbakanı, iki ülke arasındaki sorunları yemek masasında ele almanın mantıklı olacağını ve gerilimi yumuşatacağını söyledi.

Binali Yıldırım’ın bu teklife olumlu yanıt verdiğini söyleyen Rutte, “Bunun gerçekleşeceğini umuyorum. Bu niyeti karşılıklı görüştük, yapmayı onayladık. Bunun için uygun zamana bakacağız” dedi.

SONHABER.EU/Haber7