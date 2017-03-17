Marktplaats dolandırıcı çetesi çökertildi

Hollanda’da Marktplaats sitesinde yaptıkları satışlarla vatandaşı dolandıran 6 kişi gözaltına alındı.
Kuzey Brabant bölgesinde yapılan operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını belirten emniyet, dolandırıcıların Marktplaats sitesi üzerinden çeşitli ürünler sattığı ancak parasını alıp alıcıya hiç göndermediklerini bildirdi.
Oss,Lith, Eindhpven ve Veldhoven kentlerinde gözaltına alınan bu kişilerin çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği ve binlerce euro kazanç sağladığı aktarıldı. Dolandırıcıların 268 olaya karıştığı bilgisi verildi.
Ulusal internet dolandırıcılığı ihbar hattı LMİO ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu dolandıcırıların daha hızlı yakalandığı belirtildi. Polis, bundan sonra sık sık böyle baskınlar düzenleyeceklerini açıkladı.
SONHABER.EU
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